Informații privind prețul pentru nufdog (NUF) (USD)

Prețul în timp real pentru nufdog (NUF) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul NUF a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NUF este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NUF s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.89% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.03% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața nufdog (NUF)

Capitalizarea de piață actuală pentru nufdog este $ 7.12K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NUF este 999.29M, cu o ofertă totală de 999288270.777809. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.12K.