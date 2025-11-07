Informații privind prețul pentru NOTAI (NOTAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +2.92% Modificare de preț (1 zi) +11.12% Modificare de preț (7 zile) -26.81% Modificare de preț (7 zile) -26.81%

Prețul în timp real pentru NOTAI (NOTAI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul NOTAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NOTAI este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NOTAI s-a modificat cu +2.92% în decursul ultimei ore, cu +11.12% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.81% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața NOTAI (NOTAI)

Capitalizare de piață $ 346.74K$ 346.74K $ 346.74K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 364.99K$ 364.99K $ 364.99K Ofertă află în circulație 95.00B 95.00B 95.00B Ofertă totală 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru NOTAI este $ 346.74K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NOTAI este 95.00B, cu o ofertă totală de 100000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 364.99K.