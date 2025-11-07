Informații privind prețul pentru Nosey (NOSEY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0012941$ 0.0012941 $ 0.0012941 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.23% Modificare de preț (1 zi) -0.35% Modificare de preț (7 zile) -7.88% Modificare de preț (7 zile) -7.88%

Prețul în timp real pentru Nosey (NOSEY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul NOSEY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NOSEY este $ 0.0012941, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NOSEY s-a modificat cu -1.23% în decursul ultimei ore, cu -0.35% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.88% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Nosey (NOSEY)

Capitalizare de piață $ 29.59K$ 29.59K $ 29.59K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 29.59K$ 29.59K $ 29.59K Ofertă află în circulație 998.94M 998.94M 998.94M Ofertă totală 998,939,581.372445 998,939,581.372445 998,939,581.372445

Capitalizarea de piață actuală pentru Nosey este $ 29.59K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NOSEY este 998.94M, cu o ofertă totală de 998939581.372445. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 29.59K.