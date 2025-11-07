Informații privind prețul pentru nose (NOSE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.93% Modificare de preț (1 zi) +4.58% Modificare de preț (7 zile) +18.53% Modificare de preț (7 zile) +18.53%

Prețul în timp real pentru nose (NOSE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul NOSE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NOSE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NOSE s-a modificat cu +0.93% în decursul ultimei ore, cu +4.58% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +18.53% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața nose (NOSE)

Capitalizare de piață $ 13.87K$ 13.87K $ 13.87K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 13.87K$ 13.87K $ 13.87K Ofertă află în circulație 999.51M 999.51M 999.51M Ofertă totală 999,512,332.99843 999,512,332.99843 999,512,332.99843

Capitalizarea de piață actuală pentru nose este $ 13.87K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NOSE este 999.51M, cu o ofertă totală de 999512332.99843. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 13.87K.