Informații privind prețul pentru Noodleface (NOODLE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.13% Modificare de preț (1 zi) -12.31% Modificare de preț (7 zile) -22.58% Modificare de preț (7 zile) -22.58%

Prețul în timp real pentru Noodleface (NOODLE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul NOODLE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NOODLE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NOODLE s-a modificat cu +0.13% în decursul ultimei ore, cu -12.31% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.58% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Noodleface (NOODLE)

Capitalizare de piață $ 32.03K$ 32.03K $ 32.03K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 32.03K$ 32.03K $ 32.03K Ofertă află în circulație 100.00B 100.00B 100.00B Ofertă totală 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Noodleface este $ 32.03K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NOODLE este 100.00B, cu o ofertă totală de 100000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 32.03K.