Informații privind prețul pentru NONOS (NOX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00603186 $ 0.00603186 $ 0.00603186 Minim 24 h $ 0.00792384 $ 0.00792384 $ 0.00792384 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00603186$ 0.00603186 $ 0.00603186 Maxim 24 h $ 0.00792384$ 0.00792384 $ 0.00792384 Maxim dintotdeauna $ 0.01143162$ 0.01143162 $ 0.01143162 Cel mai mic preț $ 0.0010326$ 0.0010326 $ 0.0010326 Modificare de preț (1 oră) +3.64% Modificare de preț (1 zi) -17.28% Modificare de preț (7 zile) -32.15% Modificare de preț (7 zile) -32.15%

Prețul în timp real pentru NONOS (NOX) este $0.00625121. În ultimele 24 de ore, tokenul NOX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00603186 și un maxim de $ 0.00792384, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NOX este $ 0.01143162, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0010326.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NOX s-a modificat cu +3.64% în decursul ultimei ore, cu -17.28% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -32.15% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața NONOS (NOX)

Capitalizare de piață $ 4.98M$ 4.98M $ 4.98M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.98M$ 4.98M $ 4.98M Ofertă află în circulație 798.27M 798.27M 798.27M Ofertă totală 798,272,853.3280419 798,272,853.3280419 798,272,853.3280419

Capitalizarea de piață actuală pentru NONOS este $ 4.98M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NOX este 798.27M, cu o ofertă totală de 798272853.3280419. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.98M.