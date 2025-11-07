BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru NOKKI astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru NOKKI în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru NOKKI pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru NOKKI astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru NOKKI în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru NOKKI pe MEXC acum.

Mai multe despre NOKKI

Informații de preț pentru NOKKI

Ce este NOKKI

Pagina oficială pentru NOKKI

Tokenomie pentru NOKKI

Prognoza prețurilor pentru NOKKI

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo NOKKI

Preț NOKKI (NOKKI)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 NOKKI în USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
NOKKI (NOKKI) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 06:16:12 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru NOKKI (NOKKI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
$ 0$ 0
Minim 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0027141
$ 0.0027141$ 0.0027141

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-18.57%

-18.57%

Prețul în timp real pentru NOKKI (NOKKI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul NOKKI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NOKKI este $ 0.0027141, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NOKKI s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața NOKKI (NOKKI)

$ 7.79K
$ 7.79K$ 7.79K

--
----

$ 7.79K
$ 7.79K$ 7.79K

999.28M
999.28M 999.28M

999,279,658.07715
999,279,658.07715 999,279,658.07715

Capitalizarea de piață actuală pentru NOKKI este $ 7.79K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NOKKI este 999.28M, cu o ofertă totală de 999279658.07715. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.79K.

Istoric de preț pentru NOKKI (NOKKI) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru NOKKI la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru NOKKI la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru NOKKI la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru NOKKI la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0--
30 de zile$ 0-29.57%
60 de zile$ 0-71.97%
90 de zile$ 0--

Ce este NOKKI (NOKKI)

NOKKI doesn’t rule through crowns or thrones. His way of holding the universe together comes from curiosity, humor, and a spark of wonder. Every orbit, every falling star, every strange ripple across the galaxy carries his touch. He reminds us that the cosmos is not just cold and distant — it can also feel alive, clumsy, and strangely warm.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă NOKKI (NOKKI)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru NOKKI (USD)

Ce valoare va avea NOKKI (NOKKI) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale NOKKI (NOKKI) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru NOKKI.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru NOKKI!

NOKKI în monede locale

Tokenomie pentru NOKKI (NOKKI)

Înțelegerea tokenomică a NOKKI (NOKKI) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru NOKKI!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre NOKKI (NOKKI)

Cât valorează NOKKI (NOKKI) astăzi?
Prețul pe viu pentru NOKKI în USD este 0 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru NOKKI în USD?
Prețul actual pentru NOKKI la USD este $ 0. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru NOKKI?
Capitalizarea de piață pentru NOKKI este $ 7.79K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru NOKKI?
Ofertă aflată în circulație pentru NOKKI este 999.28M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru NOKKI?
NOKKI a obținut un preț ATH de 0.0027141 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru NOKKI?
NOKKI a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru NOKKI?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru NOKKI este -- USD.
Va crește NOKKI în acest an?
NOKKI ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru NOKKI pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 06:16:12 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru NOKKI (NOKKI)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,126.77
$101,126.77$101,126.77

-0.86%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,316.45
$3,316.45$3,316.45

+0.50%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.97
$155.97$155.97

+0.03%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1191
$1.1191$1.1191

+30.43%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,126.77
$101,126.77$101,126.77

-0.86%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,316.45
$3,316.45$3,316.45

+0.50%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.97
$155.97$155.97

+0.03%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2211
$2.2211$2.2211

-0.59%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0126
$1.0126$1.0126

-0.34%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1125
$0.1125$0.1125

+125.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003878
$0.0003878$0.0003878

+158.53%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013285
$0.013285$0.013285

+1,228.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.574
$4.574$4.574

+357.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007820
$0.007820$0.007820

+266.44%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1125
$0.1125$0.1125

+125.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002293
$0.0000002293$0.0000002293

+52.86%