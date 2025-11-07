Informații privind prețul pentru NOKKI (NOKKI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0027141$ 0.0027141 $ 0.0027141 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -18.57% Modificare de preț (7 zile) -18.57%

Prețul în timp real pentru NOKKI (NOKKI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul NOKKI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NOKKI este $ 0.0027141, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NOKKI s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața NOKKI (NOKKI)

Capitalizare de piață $ 7.79K$ 7.79K $ 7.79K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.79K$ 7.79K $ 7.79K Ofertă află în circulație 999.28M 999.28M 999.28M Ofertă totală 999,279,658.07715 999,279,658.07715 999,279,658.07715

Capitalizarea de piață actuală pentru NOKKI este $ 7.79K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NOKKI este 999.28M, cu o ofertă totală de 999279658.07715. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.79K.