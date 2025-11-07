Informații privind prețul pentru Niuma (NIUMA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0.00160265 $ 0.00160265 $ 0.00160265 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0.00160265$ 0.00160265 $ 0.00160265 Maxim dintotdeauna $ 0.00160265$ 0.00160265 $ 0.00160265 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.02% Modificare de preț (1 zi) +326.26% Modificare de preț (7 zile) +292.85% Modificare de preț (7 zile) +292.85%

Prețul în timp real pentru Niuma (NIUMA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul NIUMA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0.00160265, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NIUMA este $ 0.00160265, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NIUMA s-a modificat cu +0.02% în decursul ultimei ore, cu +326.26% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +292.85% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Niuma (NIUMA)

Capitalizare de piață $ 259.93K$ 259.93K $ 259.93K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 259.93K$ 259.93K $ 259.93K Ofertă află în circulație 975.24M 975.24M 975.24M Ofertă totală 975,244,751.4777322 975,244,751.4777322 975,244,751.4777322

Capitalizarea de piață actuală pentru Niuma este $ 259.93K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NIUMA este 975.24M, cu o ofertă totală de 975244751.4777322. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 259.93K.