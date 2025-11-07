Informații privind prețul pentru Nirvana ANA (ANA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 4.15 Maxim 24 h $ 4.19 Maxim dintotdeauna $ 5.22 Cel mai mic preț $ 3.9 Modificare de preț (1 oră) +0.00% Modificare de preț (1 zi) +0.00% Modificare de preț (7 zile) -2.44%

Prețul în timp real pentru Nirvana ANA (ANA) este $4.17. În ultimele 24 de ore, tokenul ANA a fost tranzacționat între un minim de $ 4.15 și un maxim de $ 4.19, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ANA este $ 5.22, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 3.9.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ANA s-a modificat cu +0.00% în decursul ultimei ore, cu +0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.44% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Nirvana ANA (ANA)

Capitalizare de piață $ 32.17M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 32.17M Ofertă află în circulație 7.72M Ofertă totală 7,723,923.989259

Capitalizarea de piață actuală pentru Nirvana ANA este $ 32.17M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ANA este 7.72M, cu o ofertă totală de 7723923.989259. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 32.17M.