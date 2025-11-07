Informații privind prețul pentru NIKY (NIKY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00202952$ 0.00202952 $ 0.00202952 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.60% Modificare de preț (1 zi) -4.34% Modificare de preț (7 zile) -16.60% Modificare de preț (7 zile) -16.60%

Prețul în timp real pentru NIKY (NIKY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul NIKY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NIKY este $ 0.00202952, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NIKY s-a modificat cu +1.60% în decursul ultimei ore, cu -4.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.60% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața NIKY (NIKY)

Capitalizare de piață $ 692.07K$ 692.07K $ 692.07K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 692.07K$ 692.07K $ 692.07K Ofertă află în circulație 999.67M 999.67M 999.67M Ofertă totală 999,674,170.499302 999,674,170.499302 999,674,170.499302

Capitalizarea de piață actuală pentru NIKY este $ 692.07K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NIKY este 999.67M, cu o ofertă totală de 999674170.499302. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 692.07K.