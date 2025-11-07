BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Nikepig astăzi este 0.00125374 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru NIKEPIG în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru NIKEPIG pe MEXC acum.

Mai multe despre NIKEPIG

Informații de preț pentru NIKEPIG

Ce este NIKEPIG

Carte albă pentru NIKEPIG

Pagina oficială pentru NIKEPIG

Tokenomie pentru NIKEPIG

Prognoza prețurilor pentru NIKEPIG

Logo Nikepig

Preț Nikepig (NIKEPIG)

Preț în timp real pentru 1 NIKEPIG în USD:

$0.00124739
$0.00124739
0.00%1D
Nikepig (NIKEPIG) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:07:05 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Nikepig (NIKEPIG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00123193
Minim 24 h
$ 0.00126438
Maxim 24 h

$ 0.00123193
$ 0.00126438
$ 0.01797996
$ 0.00117187
-0.20%

+0.43%

-25.79%

-25.79%

Prețul în timp real pentru Nikepig (NIKEPIG) este $0.00125374. În ultimele 24 de ore, tokenul NIKEPIG a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00123193 și un maxim de $ 0.00126438, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NIKEPIG este $ 0.01797996, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00117187.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NIKEPIG s-a modificat cu -0.20% în decursul ultimei ore, cu +0.43% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -25.79% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Nikepig (NIKEPIG)

$ 1.13M
--
$ 1.13M
899.72M
899,717,800.0
Capitalizarea de piață actuală pentru Nikepig este $ 1.13M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NIKEPIG este 899.72M, cu o ofertă totală de 899717800.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.13M.

Istoric de preț pentru Nikepig (NIKEPIG) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Nikepig la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Nikepig la USD a fost $ -0.0004433525.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Nikepig la USD a fost $ -0.0005182588.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Nikepig la USD a fost $ -0.0008798035678873104.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0+0.43%
30 de zile$ -0.0004433525-35.36%
60 de zile$ -0.0005182588-41.33%
90 de zile$ -0.0008798035678873104-41.23%

Ce este Nikepig (NIKEPIG)

NikePig ($NIKEPIG) is a community-driven meme coin on the Cardano blockchain, born from a viral tweet by Cardano founder Charles Hoskinson about his rescued pet pig, Nike. Initially an abused pig, Nike suffered neglect, even being fed bacon by his former owner. Charles stepped in, adopting him and giving him a loving new home at Hoskinson Ranch, where he has since thrived under attentive care.

This heartwarming rescue story fuels $NIKEPIG’s spirit, making it a beloved symbol of community, resilience, and wholesome degeneracy across the ecosystem.

As one of only three Charles-affiliated tokens, it holds a unique spot in Cardano’s history. Launched fairly with 0% creator allocation, it leverages Cardano’s efficient, low-fee network, ensuring accessibility for everyday users to join the fun and support this inspiring journey.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Predicție de preț pentru Nikepig (USD)

Ce valoare va avea Nikepig (NIKEPIG) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Nikepig (NIKEPIG) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Nikepig.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Nikepig!

NIKEPIG în monede locale

Tokenomie pentru Nikepig (NIKEPIG)

Înțelegerea tokenomică a Nikepig (NIKEPIG) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru NIKEPIG!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Nikepig (NIKEPIG)

Cât valorează Nikepig (NIKEPIG) astăzi?
Prețul pe viu pentru NIKEPIG în USD este 0.00125374 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru NIKEPIG în USD?
Prețul actual pentru NIKEPIG la USD este $ 0.00125374. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Nikepig?
Capitalizarea de piață pentru NIKEPIG este $ 1.13M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru NIKEPIG?
Ofertă aflată în circulație pentru NIKEPIG este 899.72M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru NIKEPIG?
NIKEPIG a obținut un preț ATH de 0.01797996 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru NIKEPIG?
NIKEPIG a avut un preț ATL de 0.00117187 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru NIKEPIG?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru NIKEPIG este -- USD.
Va crește NIKEPIG în acest an?
NIKEPIG ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru NIKEPIG pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:07:05 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Nikepig (NIKEPIG)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

$101,417.59

$3,312.96

$156.81

$1.0002

$1,484.76

$101,417.59

$3,312.96

$2.2283

$156.81

$1.0108

$0.00000

$0.00000

$32.25

$0.1272

$0.0004340

$0.022900

$5.001

$0.1272

$0.00000000006400

$0.0000002152

