Informații privind prețul pentru Nikepig (NIKEPIG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00123193 Maxim 24 h $ 0.00126438 Maxim dintotdeauna $ 0.01797996 Cel mai mic preț $ 0.00117187 Modificare de preț (1 oră) -0.20% Modificare de preț (1 zi) +0.43% Modificare de preț (7 zile) -25.79%

Prețul în timp real pentru Nikepig (NIKEPIG) este $0.00125374. În ultimele 24 de ore, tokenul NIKEPIG a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00123193 și un maxim de $ 0.00126438, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NIKEPIG este $ 0.01797996, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00117187.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NIKEPIG s-a modificat cu -0.20% în decursul ultimei ore, cu +0.43% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -25.79% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Nikepig (NIKEPIG)

Capitalizare de piață $ 1.13M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.13M Ofertă află în circulație 899.72M Ofertă totală 899,717,800.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Nikepig este $ 1.13M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NIKEPIG este 899.72M, cu o ofertă totală de 899717800.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.13M.