Prețul în timp real pentru Nexora astăzi este 0.193563 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru NEX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru NEX pe MEXC acum.

Mai multe despre NEX

Informații de preț pentru NEX

Ce este NEX

Carte albă pentru NEX

Pagina oficială pentru NEX

Tokenomie pentru NEX

Prognoza prețurilor pentru NEX

Logo Nexora

Preț Nexora (NEX)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 NEX în USD:

$0.193563
-3.30%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
Nexora (NEX) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:06:48 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Nexora (NEX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.190005
Minim 24 h
$ 0.202643
Maxim 24 h

$ 0.190005
$ 0.202643
$ 0.405217
$ 0.179094
+1.28%

-3.34%

-16.60%

-16.60%

Prețul în timp real pentru Nexora (NEX) este $0.193563. În ultimele 24 de ore, tokenul NEX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.190005 și un maxim de $ 0.202643, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NEX este $ 0.405217, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.179094.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NEX s-a modificat cu +1.28% în decursul ultimei ore, cu -3.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.60% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Nexora (NEX)

$ 10.87M
--
$ 19.40M
56.00M
100,000,000.0
Capitalizarea de piață actuală pentru Nexora este $ 10.87M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NEX este 56.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 19.40M.

Istoric de preț pentru Nexora (NEX) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Nexora la USD a fost $ -0.0066899656728178.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Nexora la USD a fost $ -0.0889503475.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Nexora la USD a fost $ -0.0862682417.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Nexora la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0066899656728178-3.34%
30 de zile$ -0.0889503475-45.95%
60 de zile$ -0.0862682417-44.56%
90 de zile$ 0--

Ce este Nexora (NEX)

Nexora (NEX) is a decentralized ERC-20 token on the Ethereum blockchain, launched May 7, 2025 by Nexora Technologies LLC. Designed for long-term sustainability, Nexora focuses on secure, transparent, and utility-driven DeFi solutions. It launched with over $240,000 in Uniswap V4 liquidity, fully locked via Team Finance until July 2026. The tokenomics model ensures fairness, liquidity safety, and growth potential. The roadmap includes staking, governance, and multi-chain expansion to deliver lasting value to holders and the broader DeFi ecosystem.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Predicție de preț pentru Nexora (USD)

Ce valoare va avea Nexora (NEX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Nexora (NEX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Nexora.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Nexora!

NEX în monede locale

Tokenomie pentru Nexora (NEX)

Înțelegerea tokenomică a Nexora (NEX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru NEX!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Nexora (NEX)

Cât valorează Nexora (NEX) astăzi?
Prețul pe viu pentru NEX în USD este 0.193563 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru NEX în USD?
Prețul actual pentru NEX la USD este $ 0.193563. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Nexora?
Capitalizarea de piață pentru NEX este $ 10.87M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru NEX?
Ofertă aflată în circulație pentru NEX este 56.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru NEX?
NEX a obținut un preț ATH de 0.405217 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru NEX?
NEX a avut un preț ATL de 0.179094 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru NEX?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru NEX este -- USD.
Va crește NEX în acest an?
NEX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru NEX pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru Nexora (NEX)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

