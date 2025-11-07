Informații privind prețul pentru Nexora (NEX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
Minim 24 h $ 0.190005
Maxim 24 h $ 0.202643
Maxim dintotdeauna $ 0.405217
Cel mai mic preț $ 0.179094
Modificare de preț (1 oră) +1.28%
Modificare de preț (1 zi) -3.34%
Modificare de preț (7 zile) -16.60%

Prețul în timp real pentru Nexora (NEX) este $0.193563. În ultimele 24 de ore, tokenul NEX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.190005 și un maxim de $ 0.202643, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NEX este $ 0.405217, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.179094.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NEX s-a modificat cu +1.28% în decursul ultimei ore, cu -3.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.60% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Nexora (NEX)

Capitalizare de piață $ 10.87M
Volum (24 ore) --
Capitalizare de piață complet diluată $ 19.40M
Ofertă află în circulație 56.00M
Ofertă totală 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Nexora este $ 10.87M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NEX este 56.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 19.40M.