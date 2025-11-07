Informații privind prețul pentru NeverPay (NPAY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.17% Modificare de preț (1 zi) -5.47% Modificare de preț (7 zile) -16.65% Modificare de preț (7 zile) -16.65%

Prețul în timp real pentru NeverPay (NPAY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul NPAY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NPAY este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NPAY s-a modificat cu +1.17% în decursul ultimei ore, cu -5.47% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.65% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața NeverPay (NPAY)

Capitalizare de piață $ 8.89K$ 8.89K $ 8.89K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.89K$ 8.89K $ 8.89K Ofertă află în circulație 998.99M 998.99M 998.99M Ofertă totală 998,989,574.099795 998,989,574.099795 998,989,574.099795

Capitalizarea de piață actuală pentru NeverPay este $ 8.89K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NPAY este 998.99M, cu o ofertă totală de 998989574.099795. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.89K.