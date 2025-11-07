Informații privind prețul pentru NETWORKCITIES (CITIES) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00031719 Maxim 24 h $ 0.00039988 Maxim dintotdeauna $ 0.00196208 Cel mai mic preț $ 0.00013011 Modificare de preț (1 oră) -1.75% Modificare de preț (1 zi) -13.79% Modificare de preț (7 zile) -18.24%

Prețul în timp real pentru NETWORKCITIES (CITIES) este $0.00032188. În ultimele 24 de ore, tokenul CITIES a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00031719 și un maxim de $ 0.00039988, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CITIES este $ 0.00196208, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00013011.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CITIES s-a modificat cu -1.75% în decursul ultimei ore, cu -13.79% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.24% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața NETWORKCITIES (CITIES)

Capitalizare de piață $ 321.87K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 321.87K Ofertă află în circulație 999.95M Ofertă totală 999,953,262.5074646

Capitalizarea de piață actuală pentru NETWORKCITIES este $ 321.87K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CITIES este 999.95M, cu o ofertă totală de 999953262.5074646. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 321.87K.