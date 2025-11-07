Informații privind prețul pentru Nereus (NRS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.13348 $ 0.13348 $ 0.13348 Minim 24 h $ 0.138525 $ 0.138525 $ 0.138525 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.13348$ 0.13348 $ 0.13348 Maxim 24 h $ 0.138525$ 0.138525 $ 0.138525 Maxim dintotdeauna $ 0.687331$ 0.687331 $ 0.687331 Cel mai mic preț $ 0.088159$ 0.088159 $ 0.088159 Modificare de preț (1 oră) +0.09% Modificare de preț (1 zi) -0.65% Modificare de preț (7 zile) +1.03% Modificare de preț (7 zile) +1.03%

Prețul în timp real pentru Nereus (NRS) este $0.136157. În ultimele 24 de ore, tokenul NRS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.13348 și un maxim de $ 0.138525, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NRS este $ 0.687331, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.088159.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NRS s-a modificat cu +0.09% în decursul ultimei ore, cu -0.65% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.03% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Nereus (NRS)

Capitalizare de piață $ 5.32M$ 5.32M $ 5.32M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 136.44M$ 136.44M $ 136.44M Ofertă află în circulație 39.01M 39.01M 39.01M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Nereus este $ 5.32M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NRS este 39.01M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 136.44M.