Informații privind prețul pentru NEEDL (NEEDL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -18.34% Modificare de preț (7 zile) -18.34%

Prețul în timp real pentru NEEDL (NEEDL) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul NEEDL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NEEDL este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NEEDL s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.34% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața NEEDL (NEEDL)

Capitalizare de piață $ 15.41K$ 15.41K $ 15.41K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 15.41K$ 15.41K $ 15.41K Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,999,999.979412 999,999,999.979412 999,999,999.979412

Capitalizarea de piață actuală pentru NEEDL este $ 15.41K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NEEDL este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999999999.979412. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 15.41K.