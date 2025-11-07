Informații privind prețul pentru NALA (NALA) (USD)

Modificare de preț (1 oră) +0.14% Modificare de preț (1 zi) -4.26% Modificare de preț (7 zile) -13.93%

Prețul în timp real pentru NALA (NALA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul NALA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NALA este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NALA s-a modificat cu +0.14% în decursul ultimei ore, cu -4.26% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.93% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața NALA (NALA)

Capitalizare de piață $ 36.30K Capitalizare de piață complet diluată $ 36.30K Ofertă află în circulație 1,000.00T Ofertă totală 1.0e+15

Capitalizarea de piață actuală pentru NALA este $ 36.30K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NALA este 1,000.00T, cu o ofertă totală de 1.0e+15. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 36.30K.