Informații privind prețul pentru naiive (NAIIVE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00013029 Maxim 24 h $ 0.00013752 Maxim dintotdeauna $ 0.00263326 Cel mai mic preț $ 0.00011786 Modificare de preț (1 oră) -0.01% Modificare de preț (1 zi) -2.36% Modificare de preț (7 zile) -13.16%

Prețul în timp real pentru naiive (NAIIVE) este $0.00013334. În ultimele 24 de ore, tokenul NAIIVE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00013029 și un maxim de $ 0.00013752, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NAIIVE este $ 0.00263326, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00011786.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NAIIVE s-a modificat cu -0.01% în decursul ultimei ore, cu -2.36% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.16% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața naiive (NAIIVE)

Capitalizare de piață $ 133.29K$ 133.29K $ 133.29K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 133.29K$ 133.29K $ 133.29K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru naiive este $ 133.29K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NAIIVE este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 133.29K.