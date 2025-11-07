Informații privind prețul pentru MyCroStrategy (MCS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00004368 $ 0.00004368 $ 0.00004368 Minim 24 h $ 0.00004592 $ 0.00004592 $ 0.00004592 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00004368$ 0.00004368 $ 0.00004368 Maxim 24 h $ 0.00004592$ 0.00004592 $ 0.00004592 Maxim dintotdeauna $ 0.0002851$ 0.0002851 $ 0.0002851 Cel mai mic preț $ 0.00004118$ 0.00004118 $ 0.00004118 Modificare de preț (1 oră) +1.27% Modificare de preț (1 zi) -2.43% Modificare de preț (7 zile) -19.17% Modificare de preț (7 zile) -19.17%

Prețul în timp real pentru MyCroStrategy (MCS) este $0.00004465. În ultimele 24 de ore, tokenul MCS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00004368 și un maxim de $ 0.00004592, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MCS este $ 0.0002851, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00004118.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MCS s-a modificat cu +1.27% în decursul ultimei ore, cu -2.43% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MyCroStrategy (MCS)

Capitalizare de piață $ 44.65K$ 44.65K $ 44.65K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 44.65K$ 44.65K $ 44.65K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru MyCroStrategy este $ 44.65K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MCS este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 44.65K.