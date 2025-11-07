Informații privind prețul pentru Musk It (MUSKIT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.072781$ 0.072781 $ 0.072781 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.33% Modificare de preț (1 zi) -4.90% Modificare de preț (7 zile) -11.34% Modificare de preț (7 zile) -11.34%

Prețul în timp real pentru Musk It (MUSKIT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MUSKIT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MUSKIT este $ 0.072781, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MUSKIT s-a modificat cu -0.33% în decursul ultimei ore, cu -4.90% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.34% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Musk It (MUSKIT)

Capitalizare de piață $ 191.71K$ 191.71K $ 191.71K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 191.71K$ 191.71K $ 191.71K Ofertă află în circulație 999.92M 999.92M 999.92M Ofertă totală 999,924,356.70544 999,924,356.70544 999,924,356.70544

Capitalizarea de piață actuală pentru Musk It este $ 191.71K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MUSKIT este 999.92M, cu o ofertă totală de 999924356.70544. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 191.71K.