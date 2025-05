Ce este Mugi (MUGI)

Mugi is Doge's real life cat brother Originally adopted in 2019, "Chibi Brown Tabby" now known as Mugi (むぎ in japanese). He found out that cats and dogs can play together so well. Cats are fun when there are three of them. Mugi-chan is currenly being loved in his new, kind home. He's not lonely anymore The name was taken from the official Doge owner's blog (Kabosu) https://kabochan.blog.jp/archives/38695042.html

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Mugi (MUGI) Pagină de internet oficială