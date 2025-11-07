Informații privind prețul pentru Mubarakah (MUBARAKAH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01080484$ 0.01080484 $ 0.01080484 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.14% Modificare de preț (1 zi) -0.81% Modificare de preț (7 zile) -18.39% Modificare de preț (7 zile) -18.39%

Prețul în timp real pentru Mubarakah (MUBARAKAH) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MUBARAKAH a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MUBARAKAH este $ 0.01080484, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MUBARAKAH s-a modificat cu +0.14% în decursul ultimei ore, cu -0.81% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.39% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Mubarakah (MUBARAKAH)

Capitalizare de piață $ 481.74K$ 481.74K $ 481.74K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 481.74K$ 481.74K $ 481.74K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Mubarakah este $ 481.74K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MUBARAKAH este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 481.74K.