Informații privind prețul pentru Moonsama (SAMA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00201569 $ 0.00201569 $ 0.00201569 Minim 24 h $ 0.00251859 $ 0.00251859 $ 0.00251859 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00201569$ 0.00201569 $ 0.00201569 Maxim 24 h $ 0.00251859$ 0.00251859 $ 0.00251859 Maxim dintotdeauna $ 0.072871$ 0.072871 $ 0.072871 Cel mai mic preț $ 0.00180914$ 0.00180914 $ 0.00180914 Modificare de preț (1 oră) +2.29% Modificare de preț (1 zi) -3.60% Modificare de preț (7 zile) -23.50% Modificare de preț (7 zile) -23.50%

Prețul în timp real pentru Moonsama (SAMA) este $0.0020763. În ultimele 24 de ore, tokenul SAMA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00201569 și un maxim de $ 0.00251859, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SAMA este $ 0.072871, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00180914.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SAMA s-a modificat cu +2.29% în decursul ultimei ore, cu -3.60% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.50% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Moonsama (SAMA)

Capitalizare de piață $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Ofertă află în circulație 745.50M 745.50M 745.50M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Moonsama este $ 1.55M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SAMA este 745.50M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.08M.