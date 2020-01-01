Tokenomie pentru MoonPrime Games (LUNAR) Descoperă informații cheie despre MoonPrime Games (LUNAR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MoonPrime Games (LUNAR) MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services. Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch. The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services. MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team. The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing. Pagină de internet oficială: https://moonprime.games/

Tokenomie și analiză de preț pentru MoonPrime Games (LUNAR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MoonPrime Games (LUNAR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 498.65K $ 498.65K $ 498.65K Ofertă totală: $ 899.55M $ 899.55M $ 899.55M Ofertă aflată în circulație: $ 899.55M $ 899.55M $ 899.55M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 498.65K $ 498.65K $ 498.65K Maxim dintotdeauna: $ 0.00965546 $ 0.00965546 $ 0.00965546 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00055384 $ 0.00055384 $ 0.00055384 Află mai mult despre prețul tokenului MoonPrime Games (LUNAR)

Tokenomie pentru MoonPrime Games (LUNAR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MoonPrime Games (LUNAR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LUNAR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LUNAR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LUNAR, explorează prețul în direct al tokenului LUNAR!

