Informații privind prețul pentru MOONDOGE (MOONDOGE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00005142 $ 0.00005142 $ 0.00005142 Minim 24 h $ 0.00005963 $ 0.00005963 $ 0.00005963 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00005142$ 0.00005142 $ 0.00005142 Maxim 24 h $ 0.00005963$ 0.00005963 $ 0.00005963 Maxim dintotdeauna $ 0.01037486$ 0.01037486 $ 0.01037486 Cel mai mic preț $ 0.00004461$ 0.00004461 $ 0.00004461 Modificare de preț (1 oră) -0.00% Modificare de preț (1 zi) +15.54% Modificare de preț (7 zile) +22.23% Modificare de preț (7 zile) +22.23%

Prețul în timp real pentru MOONDOGE (MOONDOGE) este $0.00005963. În ultimele 24 de ore, tokenul MOONDOGE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00005142 și un maxim de $ 0.00005963, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MOONDOGE este $ 0.01037486, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00004461.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MOONDOGE s-a modificat cu -0.00% în decursul ultimei ore, cu +15.54% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +22.23% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MOONDOGE (MOONDOGE)

Capitalizare de piață $ 59.56K$ 59.56K $ 59.56K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 59.56K$ 59.56K $ 59.56K Ofertă află în circulație 998.97M 998.97M 998.97M Ofertă totală 998,972,069.789033 998,972,069.789033 998,972,069.789033

Capitalizarea de piață actuală pentru MOONDOGE este $ 59.56K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MOONDOGE este 998.97M, cu o ofertă totală de 998972069.789033. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 59.56K.