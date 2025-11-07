Informații privind prețul pentru Mooncat (MOONCAT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0.00126633 $ 0.00126633 $ 0.00126633 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0.00126633$ 0.00126633 $ 0.00126633 Maxim dintotdeauna $ 0.00888346$ 0.00888346 $ 0.00888346 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.92% Modificare de preț (1 zi) -2.43% Modificare de preț (7 zile) -45.38% Modificare de preț (7 zile) -45.38%

Prețul în timp real pentru Mooncat (MOONCAT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MOONCAT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0.00126633, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MOONCAT este $ 0.00888346, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MOONCAT s-a modificat cu +1.92% în decursul ultimei ore, cu -2.43% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -45.38% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Mooncat (MOONCAT)

Capitalizare de piață $ 997.38K$ 997.38K $ 997.38K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 997.38K$ 997.38K $ 997.38K Ofertă află în circulație 999.90M 999.90M 999.90M Ofertă totală 999,898,003.666281 999,898,003.666281 999,898,003.666281

Capitalizarea de piață actuală pentru Mooncat este $ 997.38K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MOONCAT este 999.90M, cu o ofertă totală de 999898003.666281. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 997.38K.