Informații privind prețul pentru Moona Lisa (MOONA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00913512$ 0.00913512 $ 0.00913512 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -1.69% Modificare de preț (7 zile) -23.63% Modificare de preț (7 zile) -23.63%

Prețul în timp real pentru Moona Lisa (MOONA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MOONA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MOONA este $ 0.00913512, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MOONA s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -1.69% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.63% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Moona Lisa (MOONA)

Capitalizare de piață $ 59.21K$ 59.21K $ 59.21K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 59.21K$ 59.21K $ 59.21K Ofertă află în circulație 999.99M 999.99M 999.99M Ofertă totală 999,993,847.840583 999,993,847.840583 999,993,847.840583

Capitalizarea de piață actuală pentru Moona Lisa este $ 59.21K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MOONA este 999.99M, cu o ofertă totală de 999993847.840583. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 59.21K.