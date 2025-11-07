Informații privind prețul pentru Moon Rocks (MROCKS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0.0010579 $ 0.0010579 $ 0.0010579 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0.0010579$ 0.0010579 $ 0.0010579 Maxim dintotdeauna $ 0.00798221$ 0.00798221 $ 0.00798221 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.57% Modificare de preț (1 zi) +2.57% Modificare de preț (7 zile) +8.82% Modificare de preț (7 zile) +8.82%

Prețul în timp real pentru Moon Rocks (MROCKS) este $0.00101846. În ultimele 24 de ore, tokenul MROCKS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0.0010579, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MROCKS este $ 0.00798221, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MROCKS s-a modificat cu +0.57% în decursul ultimei ore, cu +2.57% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +8.82% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Moon Rocks (MROCKS)

Capitalizare de piață $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,995,174.7995768 999,995,174.7995768 999,995,174.7995768

Capitalizarea de piață actuală pentru Moon Rocks este $ 1.01M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MROCKS este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999995174.7995768. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.01M.