Informații privind prețul pentru Moolah (MOOLAH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00381369 $ 0.00381369 $ 0.00381369 Minim 24 h $ 0.00573626 $ 0.00573626 $ 0.00573626 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00381369$ 0.00381369 $ 0.00381369 Maxim 24 h $ 0.00573626$ 0.00573626 $ 0.00573626 Maxim dintotdeauna $ 0.01318652$ 0.01318652 $ 0.01318652 Cel mai mic preț $ 0.0034949$ 0.0034949 $ 0.0034949 Modificare de preț (1 oră) -12.65% Modificare de preț (1 zi) -33.20% Modificare de preț (7 zile) -57.22% Modificare de preț (7 zile) -57.22%

Prețul în timp real pentru Moolah (MOOLAH) este $0.00381111. În ultimele 24 de ore, tokenul MOOLAH a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00381369 și un maxim de $ 0.00573626, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MOOLAH este $ 0.01318652, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0034949.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MOOLAH s-a modificat cu -12.65% în decursul ultimei ore, cu -33.20% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -57.22% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Moolah (MOOLAH)

Capitalizare de piață $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Moolah este $ 3.81M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MOOLAH este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.81M.