Informații privind prețul pentru Moo (MOO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0, Maxim 24 h $ 0, Maxim dintotdeauna $ 0, Cel mai mic preț $ 0, Modificare de preț (1 oră) -0.63%, Modificare de preț (1 zi) -2.72%, Modificare de preț (7 zile) -5.22%

Prețul în timp real pentru Moo (MOO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MOO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MOO este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MOO s-a modificat cu -0.63% în decursul ultimei ore, cu -2.72% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.22% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Moo (MOO)

Capitalizare de piață $ 135.26K, Volum (24 ore) --, Capitalizare de piață complet diluată $ 162.80K, Ofertă află în circulație 348.95T, Ofertă totală 420,000,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Moo este $ 135.26K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MOO este 348.95T, cu o ofertă totală de 420000000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 162.80K.