Informații privind prețul pentru Money Printer (MONEY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00011292 Maxim 24 h $ 0.00011847 Maxim dintotdeauna $ 0.00091808 Cel mai mic preț $ 0.00009025 Modificare de preț (1 oră) +0.20% Modificare de preț (1 zi) -1.12% Modificare de preț (7 zile) -12.39%

Prețul în timp real pentru Money Printer (MONEY) este $0.00011448. În ultimele 24 de ore, tokenul MONEY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00011292 și un maxim de $ 0.00011847, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MONEY este $ 0.00091808, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00009025.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MONEY s-a modificat cu +0.20% în decursul ultimei ore, cu -1.12% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.39% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Money Printer (MONEY)

Capitalizare de piață $ 114.37K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 114.37K Ofertă află în circulație 999.51M Ofertă totală 999,509,974.04702

Capitalizarea de piață actuală pentru Money Printer este $ 114.37K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MONEY este 999.51M, cu o ofertă totală de 999509974.04702. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 114.37K.