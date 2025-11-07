Informații privind prețul pentru MLM X (MLMX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h Maxim dintotdeauna $ 0.00298728 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.32% Modificare de preț (1 zi) -2.52% Modificare de preț (7 zile) -42.53%

Prețul în timp real pentru MLM X (MLMX) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MLMX a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MLMX este $ 0.00298728, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MLMX s-a modificat cu +0.32% în decursul ultimei ore, cu -2.52% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -42.53% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MLM X (MLMX)

Capitalizare de piață $ 134.38K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 134.38K Ofertă află în circulație 1000.00M Ofertă totală 999,998,652.6393245

Capitalizarea de piață actuală pentru MLM X este $ 134.38K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MLMX este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999998652.6393245. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 134.38K.