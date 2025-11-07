Informații privind prețul pentru Mitosis EOL BNB (MIBNB) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 918.22 Maxim 24 h $ 958.11 Maxim dintotdeauna $ 1,341.21 Cel mai mic preț $ 824.92 Modificare de preț (1 oră) +1.16% Modificare de preț (1 zi) -1.56% Modificare de preț (7 zile) -11.86%

Prețul în timp real pentru Mitosis EOL BNB (MIBNB) este $936.28. În ultimele 24 de ore, tokenul MIBNB a fost tranzacționat între un minim de $ 918.22 și un maxim de $ 958.11, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MIBNB este $ 1,341.21, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 824.92.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MIBNB s-a modificat cu +1.16% în decursul ultimei ore, cu -1.56% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.86% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Capitalizare de piață $ 2.12M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.12M Ofertă află în circulație 2.27K Ofertă totală 2,266.525204320159

Capitalizarea de piață actuală pentru Mitosis EOL BNB este $ 2.12M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MIBNB este 2.27K, cu o ofertă totală de 2266.525204320159. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.12M.