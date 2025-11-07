Informații privind prețul pentru mirrorstage (MS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0016399$ 0.0016399 $ 0.0016399 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.02% Modificare de preț (1 zi) -5.44% Modificare de preț (7 zile) -30.10% Modificare de preț (7 zile) -30.10%

Prețul în timp real pentru mirrorstage (MS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MS este $ 0.0016399, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MS s-a modificat cu +0.02% în decursul ultimei ore, cu -5.44% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -30.10% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața mirrorstage (MS)

Capitalizare de piață $ 180.53K$ 180.53K $ 180.53K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 180.53K$ 180.53K $ 180.53K Ofertă află în circulație 999.67M 999.67M 999.67M Ofertă totală 999,666,465.516351 999,666,465.516351 999,666,465.516351

Capitalizarea de piață actuală pentru mirrorstage este $ 180.53K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MS este 999.67M, cu o ofertă totală de 999666465.516351. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 180.53K.