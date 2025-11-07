Informații privind prețul pentru Mintra (MINT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00898646$ 0.00898646 $ 0.00898646 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +2.28% Modificare de preț (1 zi) +0.93% Modificare de preț (7 zile) +5.14% Modificare de preț (7 zile) +5.14%

Prețul în timp real pentru Mintra (MINT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MINT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MINT este $ 0.00898646, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MINT s-a modificat cu +2.28% în decursul ultimei ore, cu +0.93% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +5.14% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Mintra (MINT)

Capitalizare de piață $ 215.13K$ 215.13K $ 215.13K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 215.13K$ 215.13K $ 215.13K Ofertă află în circulație 2.38B 2.38B 2.38B Ofertă totală 2,378,194,230.391 2,378,194,230.391 2,378,194,230.391

Capitalizarea de piață actuală pentru Mintra este $ 215.13K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MINT este 2.38B, cu o ofertă totală de 2378194230.391. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 215.13K.