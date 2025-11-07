Informații privind prețul pentru Mintify (MINT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00370083 $ 0.00370083 $ 0.00370083 Minim 24 h $ 0.0049657 $ 0.0049657 $ 0.0049657 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00370083$ 0.00370083 $ 0.00370083 Maxim 24 h $ 0.0049657$ 0.0049657 $ 0.0049657 Maxim dintotdeauna $ 0.059905$ 0.059905 $ 0.059905 Cel mai mic preț $ 0.00088595$ 0.00088595 $ 0.00088595 Modificare de preț (1 oră) +0.27% Modificare de preț (1 zi) +33.69% Modificare de preț (7 zile) +368.57% Modificare de preț (7 zile) +368.57%

Prețul în timp real pentru Mintify (MINT) este $0.00496463. În ultimele 24 de ore, tokenul MINT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00370083 și un maxim de $ 0.0049657, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MINT este $ 0.059905, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00088595.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MINT s-a modificat cu +0.27% în decursul ultimei ore, cu +33.69% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +368.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Mintify (MINT)

Capitalizare de piață $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M Ofertă află în circulație 493.00M 493.00M 493.00M Ofertă totală 999,995,219.8248124 999,995,219.8248124 999,995,219.8248124

Capitalizarea de piață actuală pentru Mintify este $ 2.45M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MINT este 493.00M, cu o ofertă totală de 999995219.8248124. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.96M.