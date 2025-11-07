Informații privind prețul pentru Mintana (MINT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -2.57% Modificare de preț (1 zi) -5.85% Modificare de preț (7 zile) -23.15% Modificare de preț (7 zile) -23.15%

Prețul în timp real pentru Mintana (MINT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MINT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MINT este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MINT s-a modificat cu -2.57% în decursul ultimei ore, cu -5.85% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.15% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Mintana (MINT)

Capitalizare de piață $ 14.36K$ 14.36K $ 14.36K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 14.36K$ 14.36K $ 14.36K Ofertă află în circulație 999.66M 999.66M 999.66M Ofertă totală 999,659,389.019294 999,659,389.019294 999,659,389.019294

Capitalizarea de piață actuală pentru Mintana este $ 14.36K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MINT este 999.66M, cu o ofertă totală de 999659389.019294. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 14.36K.