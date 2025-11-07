Informații privind prețul pentru Mint Blockchain (MINT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00250154 $ 0.00250154 $ 0.00250154 Minim 24 h $ 0.00271028 $ 0.00271028 $ 0.00271028 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00250154$ 0.00250154 $ 0.00250154 Maxim 24 h $ 0.00271028$ 0.00271028 $ 0.00271028 Maxim dintotdeauna $ 0.079854$ 0.079854 $ 0.079854 Cel mai mic preț $ 0.00144984$ 0.00144984 $ 0.00144984 Modificare de preț (1 oră) +0.51% Modificare de preț (1 zi) +1.30% Modificare de preț (7 zile) -6.86% Modificare de preț (7 zile) -6.86%

Prețul în timp real pentru Mint Blockchain (MINT) este $0.00255821. În ultimele 24 de ore, tokenul MINT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00250154 și un maxim de $ 0.00271028, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MINT este $ 0.079854, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00144984.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MINT s-a modificat cu +0.51% în decursul ultimei ore, cu +1.30% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.86% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Mint Blockchain (MINT)

Capitalizare de piață $ 501.82K$ 501.82K $ 501.82K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M Ofertă află în circulație 195.95M 195.95M 195.95M Ofertă totală 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956

Capitalizarea de piață actuală pentru Mint Blockchain este $ 501.82K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MINT este 195.95M, cu o ofertă totală de 999999999.5153956. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.56M.