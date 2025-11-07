Informații privind prețul pentru mindworms (MINDWORMS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +2.12% Modificare de preț (1 zi) +7.21% Modificare de preț (7 zile) -20.12% Modificare de preț (7 zile) -20.12%

Prețul în timp real pentru mindworms (MINDWORMS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MINDWORMS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MINDWORMS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MINDWORMS s-a modificat cu +2.12% în decursul ultimei ore, cu +7.21% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.12% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața mindworms (MINDWORMS)

Capitalizare de piață $ 24.48K$ 24.48K $ 24.48K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 24.48K$ 24.48K $ 24.48K Ofertă află în circulație 998.00M 998.00M 998.00M Ofertă totală 998,003,821.830056 998,003,821.830056 998,003,821.830056

Capitalizarea de piață actuală pentru mindworms este $ 24.48K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MINDWORMS este 998.00M, cu o ofertă totală de 998003821.830056. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 24.48K.