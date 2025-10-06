Informații privind prețul pentru Midas mTBILL (MTBILL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 Minim 24 h $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 Maxim 24 h $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 Maxim dintotdeauna $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 Cel mai mic preț $ 0.937036$ 0.937036 $ 0.937036 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) 0.00% Modificare de preț (7 zile) +0.08% Modificare de preț (7 zile) +0.08%

Prețul în timp real pentru Midas mTBILL (MTBILL) este $1.039. În ultimele 24 de ore, tokenul MTBILL a fost tranzacționat între un minim de $ 1.039 și un maxim de $ 1.039, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MTBILL este $ 1.039, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.937036.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MTBILL s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Midas mTBILL (MTBILL)

Capitalizare de piață $ 20.84M$ 20.84M $ 20.84M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 20.84M$ 20.84M $ 20.84M Ofertă află în circulație 20.05M 20.05M 20.05M Ofertă totală 20,050,687.70873082 20,050,687.70873082 20,050,687.70873082

Capitalizarea de piață actuală pentru Midas mTBILL este $ 20.84M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MTBILL este 20.05M, cu o ofertă totală de 20050687.70873082. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 20.84M.