Informații privind prețul pentru Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 1.01 Maxim 24 h $ 1.01 Maxim dintotdeauna $ 1.01 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) 0.00% Modificare de preț (7 zile) +0.10%

Prețul în timp real pentru Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) este $1.01. În ultimele 24 de ore, tokenul MSYRUPUSDP a fost tranzacționat între un minim de $ 1.01 și un maxim de $ 1.01, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MSYRUPUSDP este $ 1.01, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MSYRUPUSDP s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.10% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Capitalizare de piață $ 202.02M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 202.02M Ofertă află în circulație 200.00M Ofertă totală 199,999,099.5219583

Capitalizarea de piață actuală pentru Midas msyrupUSDp este $ 202.02M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MSYRUPUSDP este 200.00M, cu o ofertă totală de 199999099.5219583. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 202.02M.