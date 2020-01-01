Tokenomie pentru Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Descoperă informații cheie despre Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) mRE7YIELD is a Liquid Yield Token (LYT) that provides on-chain exposure to institutional-grade DeFi yield strategies. Risk-managed by Re7 Capital, mRE7YIELD dynamically reallocates across multiple high-yield DeFi opportunities, optimizing risk-adjusted returns while maintaining full liquidity. Strategies include liquidity provisioning, lending, restaking, funding rate arbitrage, and options arbitrage. As a fully liquid ERC-20 token, mRE7YIELD enables composability across DeFi protocols, allowing users to earn yield while retaining flexibility in managing their assets. Pagină de internet oficială: https://midas.app/mre7yield Carte albă: https://docs.midas.app/ Cumpără MRE7YIELD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.06M $ 10.06M $ 10.06M Ofertă totală: $ 9.42M $ 9.42M $ 9.42M Ofertă aflată în circulație: $ 9.42M $ 9.42M $ 9.42M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.06M $ 10.06M $ 10.06M Maxim dintotdeauna: $ 1.067 $ 1.067 $ 1.067 Minim dintotdeauna: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Preț curent: $ 1.067 $ 1.067 $ 1.067 Află mai mult despre prețul tokenului Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)

Tokenomie pentru Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MRE7YIELD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MRE7YIELD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MRE7YIELD, explorează prețul în direct al tokenului MRE7YIELD!

Predicție de preț pentru MRE7YIELD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MRE7YIELD? Pagina noastră de predicție de preț pentru MRE7YIELD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MRE7YIELD!

