Informații privind prețul pentru Microsoft xStock (MSFTX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 516.0 $ 516.0 $ 516.0 Minim 24 h $ 542.33 $ 542.33 $ 542.33 Maxim 24 h Minim 24 h $ 516.0$ 516.0 $ 516.0 Maxim 24 h $ 542.33$ 542.33 $ 542.33 Maxim dintotdeauna $ 767.64$ 767.64 $ 767.64 Cel mai mic preț $ 490.75$ 490.75 $ 490.75 Modificare de preț (1 oră) +0.01% Modificare de preț (1 zi) +0.83% Modificare de preț (7 zile) +1.78% Modificare de preț (7 zile) +1.78%

Prețul în timp real pentru Microsoft xStock (MSFTX) este $541.78. În ultimele 24 de ore, tokenul MSFTX a fost tranzacționat între un minim de $ 516.0 și un maxim de $ 542.33, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MSFTX este $ 767.64, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 490.75.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MSFTX s-a modificat cu +0.01% în decursul ultimei ore, cu +0.83% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Microsoft xStock (MSFTX)

Capitalizare de piață $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 13.40M$ 13.40M $ 13.40M Ofertă află în circulație 2.76K 2.76K 2.76K Ofertă totală 24,724.15289199083 24,724.15289199083 24,724.15289199083

Capitalizarea de piață actuală pentru Microsoft xStock este $ 1.50M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MSFTX este 2.76K, cu o ofertă totală de 24724.15289199083. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 13.40M.