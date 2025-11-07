Informații privind prețul pentru MicroBuy Bot (MICROBUY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00189287$ 0.00189287 $ 0.00189287 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.66% Modificare de preț (1 zi) -5.00% Modificare de preț (7 zile) -6.32% Modificare de preț (7 zile) -6.32%

Prețul în timp real pentru MicroBuy Bot (MICROBUY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MICROBUY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MICROBUY este $ 0.00189287, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MICROBUY s-a modificat cu +0.66% în decursul ultimei ore, cu -5.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.32% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MicroBuy Bot (MICROBUY)

Capitalizare de piață $ 29.91K$ 29.91K $ 29.91K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 29.91K$ 29.91K $ 29.91K Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999

Capitalizarea de piață actuală pentru MicroBuy Bot este $ 29.91K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MICROBUY este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999999999.9999999. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 29.91K.