Informații privind prețul pentru mfercoin (MFER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00309939 $ 0.00309939 $ 0.00309939 Minim 24 h $ 0.00330324 $ 0.00330324 $ 0.00330324 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00309939$ 0.00309939 $ 0.00309939 Maxim 24 h $ 0.00330324$ 0.00330324 $ 0.00330324 Maxim dintotdeauna $ 0.263597$ 0.263597 $ 0.263597 Cel mai mic preț $ 0.00280157$ 0.00280157 $ 0.00280157 Modificare de preț (1 oră) -0.01% Modificare de preț (1 zi) -3.17% Modificare de preț (7 zile) -17.82% Modificare de preț (7 zile) -17.82%

Prețul în timp real pentru mfercoin (MFER) este $0.00309929. În ultimele 24 de ore, tokenul MFER a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00309939 și un maxim de $ 0.00330324, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MFER este $ 0.263597, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00280157.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MFER s-a modificat cu -0.01% în decursul ultimei ore, cu -3.17% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.82% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața mfercoin (MFER)

Capitalizare de piață $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,998,066.04 999,998,066.04 999,998,066.04

Capitalizarea de piață actuală pentru mfercoin este $ 3.10M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MFER este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999998066.04. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.10M.