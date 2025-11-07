Informații privind prețul pentru Meter Stable (MTR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.487658 $ 0.487658 $ 0.487658 Minim 24 h $ 0.534486 $ 0.534486 $ 0.534486 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.487658$ 0.487658 $ 0.487658 Maxim 24 h $ 0.534486$ 0.534486 $ 0.534486 Maxim dintotdeauna $ 32.69$ 32.69 $ 32.69 Cel mai mic preț $ 0.181504$ 0.181504 $ 0.181504 Modificare de preț (1 oră) +0.07% Modificare de preț (1 zi) +3.35% Modificare de preț (7 zile) -4.48% Modificare de preț (7 zile) -4.48%

Prețul în timp real pentru Meter Stable (MTR) este $0.505755. În ultimele 24 de ore, tokenul MTR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.487658 și un maxim de $ 0.534486, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MTR este $ 32.69, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.181504.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MTR s-a modificat cu +0.07% în decursul ultimei ore, cu +3.35% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.48% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Meter Stable (MTR)

Capitalizare de piață $ 197.51K$ 197.51K $ 197.51K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 197.51K$ 197.51K $ 197.51K Ofertă află în circulație 391.72K 391.72K 391.72K Ofertă totală 391,721.0 391,721.0 391,721.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Meter Stable este $ 197.51K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MTR este 391.72K, cu o ofertă totală de 391721.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 197.51K.