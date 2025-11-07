Informații privind prețul pentru Metaverse Face (MEFA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00148951$ 0.00148951 $ 0.00148951 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.26% Modificare de preț (1 zi) -1.65% Modificare de preț (7 zile) -11.61% Modificare de preț (7 zile) -11.61%

Prețul în timp real pentru Metaverse Face (MEFA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MEFA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEFA este $ 0.00148951, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEFA s-a modificat cu -0.26% în decursul ultimei ore, cu -1.65% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.61% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Metaverse Face (MEFA)

Capitalizare de piață $ 242.17K$ 242.17K $ 242.17K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 254.80K$ 254.80K $ 254.80K Ofertă află în circulație 9.50B 9.50B 9.50B Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Metaverse Face este $ 242.17K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MEFA este 9.50B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 254.80K.