Informații privind prețul pentru Metaplex (MPLX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.156297 $ 0.156297 $ 0.156297 Minim 24 h $ 0.167314 $ 0.167314 $ 0.167314 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.156297$ 0.156297 $ 0.156297 Maxim 24 h $ 0.167314$ 0.167314 $ 0.167314 Maxim dintotdeauna $ 0.896784$ 0.896784 $ 0.896784 Cel mai mic preț $ 0.02528374$ 0.02528374 $ 0.02528374 Modificare de preț (1 oră) +0.82% Modificare de preț (1 zi) -4.80% Modificare de preț (7 zile) -25.59% Modificare de preț (7 zile) -25.59%

Prețul în timp real pentru Metaplex (MPLX) este $0.157821. În ultimele 24 de ore, tokenul MPLX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.156297 și un maxim de $ 0.167314, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MPLX este $ 0.896784, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.02528374.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MPLX s-a modificat cu +0.82% în decursul ultimei ore, cu -4.80% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -25.59% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Metaplex (MPLX)

Capitalizare de piață $ 88.79M$ 88.79M $ 88.79M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 157.80M$ 157.80M $ 157.80M Ofertă află în circulație 562.65M 562.65M 562.65M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Metaplex este $ 88.79M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MPLX este 562.65M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 157.80M.