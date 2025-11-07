Informații privind prețul pentru MetaMask USD (MUSD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.995059 Maxim 24 h $ 1.01 Maxim dintotdeauna $ 1.085 Cel mai mic preț $ 0.925488 Modificare de preț (1 oră) +0.13% Modificare de preț (1 zi) +0.10% Modificare de preț (7 zile) +0.19%

Prețul în timp real pentru MetaMask USD (MUSD) este $1.001. În ultimele 24 de ore, tokenul MUSD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.995059 și un maxim de $ 1.01, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MUSD este $ 1.085, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.925488.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MUSD s-a modificat cu +0.13% în decursul ultimei ore, cu +0.10% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.19% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MetaMask USD (MUSD)

Capitalizare de piață $ 26.23M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 26.23M Ofertă află în circulație 26.23M Ofertă totală 26,228,283.250521

Capitalizarea de piață actuală pentru MetaMask USD este $ 26.23M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MUSD este 26.23M, cu o ofertă totală de 26228283.250521. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 26.23M.