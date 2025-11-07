Informații privind prețul pentru Metamars (MARS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00443814 $ 0.00443814 $ 0.00443814 Minim 24 h $ 0.00699236 $ 0.00699236 $ 0.00699236 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00443814$ 0.00443814 $ 0.00443814 Maxim 24 h $ 0.00699236$ 0.00699236 $ 0.00699236 Maxim dintotdeauna $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +7.40% Modificare de preț (1 zi) -29.35% Modificare de preț (7 zile) -16.54% Modificare de preț (7 zile) -16.54%

Prețul în timp real pentru Metamars (MARS) este $0.00479757. În ultimele 24 de ore, tokenul MARS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00443814 și un maxim de $ 0.00699236, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MARS este $ 1.88, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MARS s-a modificat cu +7.40% în decursul ultimei ore, cu -29.35% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.54% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Metamars (MARS)

Capitalizare de piață $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Ofertă află în circulație 226.53M 226.53M 226.53M Ofertă totală 260,000,000.0 260,000,000.0 260,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Metamars este $ 1.09M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MARS este 226.53M, cu o ofertă totală de 260000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.25M.